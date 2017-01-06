Мира Карыбаева: Никакой экономики не может быть в стране, где молодые люди необразованны

Заместитель руководителя аппарата президента Мира Карыбаева рассказала сегодня журналистам, почему глава государства Алмазбек Атамбаев объявил 2017-й Годом нравственности, воспитания и культуры.

По ее словам, кыргызстанцы в возрасте до 25 лет составляют больше половины населения страны. «Мы – молодая, растущая нация. И это очень важный фактор. Многие страны мира испытывают демографический кризис, потому что у них старое население, - сказала Мира Карыбаева. - Да, количество - это хорошо. Но давайте подумаем о том, а какая у нас молодежь. Образованна ли, воспитанна ли? Знаем ли мы нравственные ценности и ориентиры наших молодых людей? Знаем ли мы, куда завтра они поведут нашу страну? Какое у нас будет завтра, зависит от молодых людей. Именно поэтому президент призывает обратить внимание на этот вопрос».

Замруководителя аппарата отметила, что указ президента вызвал определенную полемику в обществе: «Люди в комментариях написали, что надо бы говорить об экономике, о материальных вещах. Отвечу с этой точки зрения: весь мировой опыт, особенно тех стран, которые стали успешными в последние годы, основывается на том, что нужно развивать человеческий потенциал».

«Никакой экономики не может быть в стране, где молодые люди необразованны, не знают, куда им двигаться; где они забывают свои собственные традиции и обычаи и готовы следовать привнесенным извне чужим жизненным стандартам», - сказала Мира Карыбаева.

«В большинстве стран технические предметы преподаются на английском языке. А какой процент молодых людей у нас говорит на английском? У нас даже исследования такого не проводилось с 2009 года. Данный указ как раз и дает возможность сконцентрироваться на будущем, на стратегических перспективах развития нашей страны», - резюмировала она.