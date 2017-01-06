RSS
facebookfacebookgoogale+
Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя
Туристов не будет. Чиновники Кыргызстана губят зимний сезон
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 8 января 2017 года. Воскресенье. Бишкекское время 11:02
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Спилили или взорвали? Правоохранители выясняют, как упало дерево

6/01/17 11:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«В ходе выезда по сообщению в дежурную часть УВД Октябрьского района о взрыве, в районе парке отдыха «Ата-Тюрк» задержаны неизвестные и рядом с упавшим деревом длиной 4 метра, диаметром примерно 25 сантиметров», - вот такое сообщение разослала пресс-служба столичного ГУВД.

 

В документе указано, что место происшествия осмотрено в присутствии эксперта из центра судебно-медицинской экспертизы при Министерстве юстиции и сотрудников кинологического центра МВД КР.

 

«Мы ждем от специалистов результатов экспертизы, которая должна показать, что же произошло: спилено было дерево или упало в результате взрыва», - пояснил ИА «24.kg» глава пресс-службы.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42776/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ