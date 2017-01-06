В Кыргызстане объединили Национальный центр онкологии и научный центр гематологии

Национальный центр онкологии при Министерстве здравоохранения и Кыргызский научный центр гематологии (КНЦГ) объединены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата главы кабмина.

Отмечается, что в этой сфере имелись проблемы: большая текучесть кадров, не приспособленное для оказания качественной медицинской помощи онкологическим больным здание центра, недостаточное оснащение его медицинским оборудованием, несоответствие отделения онкогематологии международным стандартам для проведения химиотерапии.

Уточняется, что объединение двух центров уменьшит расходы на содержание административно-управленческого персонала. Это позволит высвобожденные средства направить непосредственно на лечение больных.