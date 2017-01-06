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Военная прокуратура: В деле силовиков, якобы пытавших Максата Кунакунова, состава преступления нет

6/01/17 14:16, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Проведена проверка в отношении сотрудников Госкомитета национальной безопасности и Госслужбы исполнения наказаний. В связи с отсутствием состава преступления в возбуждении уголовного дела отказать», - говорится в ответе следователя военной прокуратуры, размещенном на странице правозащитника Риты Карасартовой.

 

 

 

Ранее сообщалось, что подозреваемый в пособничестве террористам племянник мэра Максат Кунакунов заявлял: дело в отношении него сфабриковано, а его самого в ходе расследования пытали. Об этом он сказал в своем последнем слове на закрытом судебном процессе.

 

По словам Риты Карасартовой, после запрос о реагировании на данное заявление был направлен омбудсмену, в Национальный центр по предупреждению пыток, военному прокурору.

 

Напомним предысторию дела Максата Кунакунова.

 

15 июля 2015 года в Бишкеке проведена спецоперация, в ходе которой уничтожены четверо членов террористической группы.

 

16 июля подразделения ГКНБ и МВД – «Альфа» и СОБР - провели еще одну спецоперацию и задержали террориста.

 

20 июля в международном аэропорту «Манас» при попытке вылететь из КР задержан Максат Кунакунов по подозрению в содействии террористам.

 

22 июля племянника нынешнего мэра Бишкека арестовали.

 

Расследование длилось более года. По его окончании дело передали в Первомайский районный суд Бишкека. Процесс проходил за закрытыми дверями.

 

В конце 2016 года суд должен был вынести приговор ему и еще девяти подсудимых. Однако судья в очередной раз оказался не готов огласить свое решение.

 

Процесс по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша IV созыва проходил в закрытом режиме, гособвинение запросило для него 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42792/

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