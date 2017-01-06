Военная прокуратура: В деле силовиков, якобы пытавших Максата Кунакунова, состава преступления нет

«Проведена проверка в отношении сотрудников Госкомитета национальной безопасности и Госслужбы исполнения наказаний. В связи с отсутствием состава преступления в возбуждении уголовного дела отказать», - говорится в ответе следователя военной прокуратуры, размещенном на странице правозащитника Риты Карасартовой.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в пособничестве террористам племянник мэра Максат Кунакунов заявлял: дело в отношении него сфабриковано, а его самого в ходе расследования пытали. Об этом он сказал в своем последнем слове на закрытом судебном процессе.

По словам Риты Карасартовой, после запрос о реагировании на данное заявление был направлен омбудсмену, в Национальный центр по предупреждению пыток, военному прокурору.

Напомним предысторию дела Максата Кунакунова.

15 июля 2015 года в Бишкеке проведена спецоперация, в ходе которой уничтожены четверо членов террористической группы.

16 июля подразделения ГКНБ и МВД – «Альфа» и СОБР - провели еще одну спецоперацию и задержали террориста.

20 июля в международном аэропорту «Манас» при попытке вылететь из КР задержан Максат Кунакунов по подозрению в содействии террористам.

22 июля племянника нынешнего мэра Бишкека арестовали.

Расследование длилось более года. По его окончании дело передали в Первомайский районный суд Бишкека. Процесс проходил за закрытыми дверями.

В конце 2016 года суд должен был вынести приговор ему и еще девяти подсудимых. Однако судья в очередной раз оказался не готов огласить свое решение.

Процесс по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша IV созыва проходил в закрытом режиме, гособвинение запросило для него 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества.