Кыргызстанцам предлагают выплачивать за новорожденного до 50 тысяч сомов

Депутат парламента Дастан Жумабеков («Кыргызстан») предлагает выплачивать кыргызстанцам за новорожденного от 30 тысяч до 50 тысяч сомов. Поправки в Закон «О государственных пособиях» вынесены на общественное обсуждение.

«Мы предоставляем мизерные социальные пособия безработным, инвалидам и пенсионерам. Но так было всегда, и ничего не изменилось. Коррумпированность при выдаче пособий свела на нет работу целого органа государственной власти. Пособия получают не те люди, которые нуждались в них больше всего. Были случаи, когда их выдавали семьям государственных чиновников, руководителям местных органов власти», - отмечает нардеп.

В поправках заложена норма, согласно которой при рождении ребенка гражданам КР будут выдавать пособия в размере 30-50 тысяч сомов в течение одного года жизни ребенка. Это составляет от 2,5 тысяч до 4 тысяч 166 сомов в месяц на одного ребенка в возрасте до года. Нагрузка на республиканский бюджет составит от 4,665 миллиарда до 7,776 миллиарда сомов в год.

«Пособия будут без исключения всем новорожденным. Без определения совокупного дохода членов семьи. Без деления граждан на социальные слои. Без разделения на бедных и богатых», - подчеркивает инициатор.

«По данным Нацстаткома, в 2013 году в республике родилось 155 тысяч 520 детей, из них умерло 3 тысячи 96 детей в возрасте до 1 года. Это ужасающая цифра, 20 детей из тысячи родившихся умирают, не прожив и одного года. Также участились случаи отказа от новорожденного по причине финансовой несостоятельности матерей. Есть ужасающие случаи попытки убийства новорожденного», - говорится в справке-обосновании.

«Некоторые граждане КР едут рожать своих детей в Российскую Федерацию ради получения «материнского капитала». Дети, рожденные на территории РФ, становятся гражданами этой страны. Если мы сейчас не задумаемся о поддержке матерей и новорожденных, будущее Кыргызстана мне видится плачевным», - подчеркивает Дастан Жумабеков.