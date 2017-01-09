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Отдых президента. В 2016-м Алмазбек Атамбаев четырежды побывал в отпуске

9/01/17 13:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

За прошедший 2016 год президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев четырежды уходил в отпуск. Данные опубликованы на официальном сайте главы государства.

 

 

Согласно информации, первый отпуск в прошлом году президент КР взял в феврале. В сообщении говорилось:

 

  • Сегодня, 1 февраля 2016 года, президент КР Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск.

Сколько дней глава государства намеревался отдохнуть, не уточнялось.

 

Спустя три месяца президенту КР вновь понадобился отпуск. Краткосрочный.

 

  • Сегодня, 25 мая 2016 года, президент КР Алмазбек Атамбаев взял трудовой отпуск на три рабочих дня.

Через полгода, в сентябре, в аэропорту имени Ататюрка в Турции, где отечественная делегация совершала пересадку для вылета в США для участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Алмазбеку Атамбаеву стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Тогда турецкое издание Haberler опубликовало видео, на котором главу КР в карете скорой помощи увозят из аэропорта.

 

 

При первичном осмотре у президента выявлены симптомы сердечного заболевания, и врачи рекомендовали Алмазбеку Атамбаеву пройти углубленное обследование. Пресс-служба президента сообщала:

 

  • В связи с необходимостью медицинского обследования президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск с 20 сентября 2016 года. Предположительно, он продлится до 1 октября 2016 года.

В конце 2016 года, 5 декабря, Алмазбек Атамбаев вновь взял трудовой отпуск. Сколько дней он продлится, тогда пресс-служба главы государства также не сообщала. 

 

Напомним, на своей пресс-конференции президент сказал, что во время трудового отпуска планирует написать стратегию устойчивого развития страны до 2040 года.

 

2017-й начался для президента с визита в Китай. Журналистов в эту поездку не взяли. Как отметил глава отдела информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов, «так решили».

 

По завершении визита в КНР Алмазбек Атамбаев находится в краткосрочном трудовом отдыхе. Он остался с семьей в Китае. По информации пресс-службы, отпуск продлится с 9 по 14 января 2017 года.  

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42840/

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