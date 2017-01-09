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Пострадавший в драке с чекистами УГКНБ Кызыл-Кии не хочет судиться с ними

9/01/17 18:30, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Зарылбек Мааткалыков отказался от своих претензий. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

 

По его словам, сотрудник, избивший предпринимателя, официально принес свои извинения, и поэтому Мааткалыков решил отозвать заявление.

 

Инцидент произошел 24 сентября. По версии МВД, их сотрудник не поделил трассу с водителем «Лексуса» Зарылбеком Мааткалыковым. В итоге мужчины подрались и написали друг на друга заявления в милицию.

 

Бизнесмен рассказал, что чекисты его избили, угрожали ему и вымогали деньги. В ГКНБ отметили, что началось служебное расследование.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42870/

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