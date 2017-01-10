Статус Центра ОБСЕ в Кыргызстане пока не определен

Пока неизвестно, изменится ли статус Центра ОБСЕ в Кыргызстане в 2017 году.

«Сейчас с государствами ОБСЕ продолжаются консультации по дальнейшей деятельности Центра ОБСЕ в Бишкеке. Данных о том, когда завершится процесс, назвать не можем», - прокомментировала ситуацию ИА «24.kg» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Кыргызстана Айымкан Кулукеева.



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Отметим, что агентство «Фергана» со ссылкой на собственные источники сообщило, что мандаты офисов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Бишкеке, Душанбе (Таджикистан), Ташкенте (Узбекистан) и мониторинговой миссии в Украине на 2017 год не продлили. По некоторым данным, проблемы у офисов ОБСЕ есть в Армении и Азербайджане.

Министерство иностранных дел Кыргызстана 28 сентября 2016-го сообщило о намерении с 1 января 2017 года преобразовать Центр ОБСЕ в Бишкеке в Программный офис. Это произошло после выступления одного из бывших лидеров узбекской общественности Кадыржана Батырова в Варшаве на ежегодном совещании БДИПЧ/ОБСЕ.