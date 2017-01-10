RSS
facebookfacebookgoogale+
Индия - Кыргызстан. Дружба со сказочной страной
Чолпон Джакупова: Я неудобный депутат, но в парламенте на меня не давили
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 11 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 16:22
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Тендер на закупку нагрудных значков для депутатов местных кенешей Кыргызстана отменили

10/01/17 19:15, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Межведомственная комиссия по тендерам предложила Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов отменить тендер на закупку нагрудных значков для депутатов местных кенешей.

 

Член ЦИК, председатель тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев сообщил ИА «24.kg», чтомежведкомиссия посчитала необходимым отменить результаты торгов из-за разницы в 2 миллиметра в представленном образце и утвержденных размерах. 

 

Битва за депутатские значки. ЦИКу рекомендуют отменить тендер

Подробнее

Тендер выиграло ОсОО «Медальер», предложившее значки по 380 сомов за штуку. Когда межведомственная комиссия предложила отменить итоги торгов, фирма подала в суд.

 

«Нужно дождаться решения суда. Согласно закону о госзакупках, пока его не будет, заключение межведомственной комиссии в силу не вступит», - сказал Кайрат Осмоналиев.

 

По его словам, комиссия не могла объявить победителем и другого претендента, который предложил цену в 75 сомов за значок, из-за того что у фирмы нет актов проведенных работ. К тому же среди представленных трех образцов значков два сделаны не из латуни.

 

Всего заявки на тендер поступили от 12 участников.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42958/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ