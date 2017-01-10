Спортивные чиновники в Кыргызстане на одну должность оформили двух сотрудников

На госпредприятии «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» сразу двух сотрудников оформили на одну и ту же должность. Об этом говорится в докладе советника директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Абдималика Кудайбердиева, озвученном на коллегии ведомства.

«Согласно акту, подписанному бывшим начальником управления финансов и учета предприятия В.Бирюковым, по трудовому соглашению от 4 июня 2012 года на работу в ГП принята его супруга Е.Бирюкова, в обязанность которой входил контроль качества ремонтно-строительных работ во Дворце спорта имени Кожомкула и стадиона имени Д.Омурзакова. Однако на эту же должность 30 сентября приняли и И.Канаева», - говорится в докладе.

Согласно информации Абдималика Кудайбердиева, обоим сотрудникам регулярно выплачивалось от 15 до 17 тысяч сомов, но они не работали.

«В результате необоснованно выплатили 770,8 тысячи сомов: Бирюковой - 590,8 тысячи, а Канаеву - 180 тысяч», - говорится в документе.

Согласно акту аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года, за счет занижения арендуемых площадей и расценок госпредприятие потеряло 3,7 миллиона сомов доходов. Задолженность арендаторов по состоянию на 9 ноября 2015 года - 2,8 миллиона сомов.