Адвокаты осужденной за расчленение мужа Айдай Субановой обжаловали приговор

Юристы, представляющий интересы Айдай Субановой, подали апелляцию в Бишкекский городской суд на решение Октябрьского районного суда, приговорившего их подзащитную к 16 годам лишения свободы. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Суд признал Айдай Субанову виновной в убийстве и расчленении мужа Эрлана Оркошева. Противоречивые показания, которые она давала в начале следствия, говорят, по оценке суда, о том, что она хотела избежать ответственности.

Напомним, 14 августа 2015 года в мусорном баке в 5-м микрорайоне столицы нашли конечности мужчины. Спустя несколько дней пакет с головой убитого обнаружили в мусорном контейнере на улице Фучика. По подозрению в преступлении задержали его жену - 25-летнюю Айдай Субанову.

Ранее в суде она заявляла, что мужа убили неизвестные, а ее угрозами заставили развозить по городу какие-то пакеты и чемодан. По утверждению обвиняемой, что в них было, она не знала.