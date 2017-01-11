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Рыжий кот помогает козе родить

11/01/17 20:30, Бишкек – ИА «24.kg»

Вы думали, что козе родить проще простого? Вовсе нет. Группа по спасению кошек Operation Fancy Free рассказала о найденном коте по имени Претти Бой, который вызвался помогать беременной козе Коппер. Об этой истории рассказал российский сайт.

 

 

Когда у Коппер начались первые схватки, Претти Бой остался рядом и начал делать ей массаж.

 

Впервые о дружбе кота и козы в Operation Fancy Free рассказали еще 6 января. Через три дня представители группы добавили, что Коппер до сих пор не родила - пока схватки недостаточно сильные.

 

 

У беременной козы постоянно дежурит человек, который должен помочь ей во время родов и с уходом за новорожденными козлятами. Претти Бой продолжает проводить все время рядом с Коппер.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43032/

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