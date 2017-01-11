Электрический стул, иголки под ногти, пакет на голову: как пытали Максата Кунакунова и Алтынбека Жумагазиева

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Сотрудники института омбудсмена КР встретились с подсудимыми Максатом Кунакуновым и Алтынбеком Жумагазиевым, которые рассказали о том, как их пытали в Госкомитете нацбезопасности. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.
Максат Кунакунов сообщил правозащитникам, что после его задержания сотрудники ГКНБ применяли пытки и покушались на жизнь. В воду, которую он пил, добавляли психотропные вещества. На окнах камеры не было стекол, проемы заклеивали полиэтиленовыми пакетами.
Начальник СИЗО-1 пояснил, что стекол нет для обеспечения безопасности самих же арестованных.
Алтынбек Жумагазиев рассказал, как сотрудники ГКНБ усадили его на железный стул и пускали ток, кололи иголки под ногти и надевали на голову пакет, чтобы он признался в преступлении.
Для проверки данных фактов институт уполномоченного по правам человека в КР направил обращение в Генеральную прокуратуру.
Максату Кунакунову и Алтынбеку Жумагазиеву инкриминируют статьи «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение».
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43037/