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Электрический стул, иголки под ногти, пакет на голову: как пытали Максата Кунакунова и Алтынбека Жумагазиева

11/01/17 20:02, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Сотрудники института омбудсмена КР встретились с подсудимыми Максатом Кунакуновым и Алтынбеком Жумагазиевым, которые рассказали о том, как их пытали в Госкомитете нацбезопасности. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

 

Максат Кунакунов сообщил правозащитникам, что после его задержания сотрудники ГКНБ применяли пытки и покушались на жизнь. В воду, которую он пил, добавляли психотропные вещества. На окнах камеры не было стекол, проемы заклеивали полиэтиленовыми пакетами.

 

Начальник СИЗО-1 пояснил, что стекол нет для обеспечения безопасности самих же арестованных.

 

Алтынбек Жумагазиев рассказал, как сотрудники ГКНБ усадили его на железный стул и пускали ток, кололи иголки под ногти и надевали на голову пакет, чтобы он признался в преступлении.

 

Для проверки данных фактов институт уполномоченного по правам человека в КР направил обращение в Генеральную прокуратуру.

 

Максату Кунакунову и Алтынбеку Жумагазиеву инкриминируют статьи «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение».

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43037/

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