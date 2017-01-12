В Кыргызстане создают теневое правительство

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В Кыргызстане политпартии и общественные движения создают теневое правительство. Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии «Таза Кыргызстан» Марат Иманкулов.
По его словам, целью теневого правительства будет предотвращение хаоса и дестабилизации в стране, сохранение гражданского мира и межнационального согласия, готовность сотрудничать с президентом, правительством и парламентом.
«Это норма демократии, на Западе оппоненты власти создают теневое правительство, которое высказывает свое мнение по проблемным вопросам и делает предложения по их решению. Мы будем конструктивной оппозицией», - сказал Марат Иманкулов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43048/