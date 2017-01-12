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В Кыргызстане создают теневое правительство

12/01/17 11:21, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане политпартии и общественные движения создают теневое правительство. Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии «Таза Кыргызстан» Марат Иманкулов.

 

По его словам, целью теневого правительства будет предотвращение хаоса и дестабилизации в стране, сохранение гражданского мира и межнационального согласия, готовность сотрудничать с президентом, правительством и парламентом.

 

«Это норма демократии, на Западе оппоненты власти создают теневое правительство, которое высказывает свое мнение по проблемным вопросам и делает предложения по их решению. Мы будем конструктивной оппозицией», - сказал Марат Иманкулов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43048/

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