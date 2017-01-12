В Кыргызстане создают теневое правительство

В Кыргызстане политпартии и общественные движения создают теневое правительство. Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии «Таза Кыргызстан» Марат Иманкулов.

По его словам, целью теневого правительства будет предотвращение хаоса и дестабилизации в стране, сохранение гражданского мира и межнационального согласия, готовность сотрудничать с президентом, правительством и парламентом.

«Это норма демократии, на Западе оппоненты власти создают теневое правительство, которое высказывает свое мнение по проблемным вопросам и делает предложения по их решению. Мы будем конструктивной оппозицией», - сказал Марат Иманкулов.