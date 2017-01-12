Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма

В Кыргызстане остро стоят вопросы национальной безопасности и экспансии радикального ислама. Для противодействия экстремистским течениям на первый план выдвинута работа с имамами, которые непосредственно контактируют с населением.

В 2014 году в КР основали фонд развития духовной культуры «Ыйман», одной из целей которого является содействие государству и гражданскому обществу в укреплении межконфессионального согласия, веротерпимости, повышения образованности и толерантности. О работе с имамами ИА «24.kg» рассказал председатель фонда Нуржигит Кадырбеков.

- Фонд создан распоряжением главы государства в январе 2014 года. Финансирование идет от частных лиц, участвуем в конкурсах и выигрываем гранты, основной источник - спонсоры. Бывает, президент в ходе поездок за рубеж договаривается о поддержке фонда.

- Какова цель вашей работы?

- Повышение духовности общества, помощь государству в осуществлении религиозной политики, а также в борьбе против радикализма и экстремизма.

- Как организована система мусульманского религиозного управления в Кыргызстане?

- В светском государстве религиозные конфессии имеют свою структуру. В нашем случае это Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК). Кроме него, есть Совет улемов. Если первый выступает как исполнительный орган, то второй выполняет надзорную функцию.

Структура выглядит следующим образом: муфтият, затем идут областные казияты, в районах – хатибияты, возглавляемые имам-хатибами. Далее следуют имамы мечетей.

- Расскажите о положении, статусе имамов, ведь непосредственно на местах с народом работают они…

- В КР действует примерно 2 тысячи 700 мечетей. Соответственно столько же имамов. Сейчас наш фонд предоставляет им благотворительную стипендию. Не всем конечно, а тем, кто соответствует нашим требованиям: наличие соответствующей регистрации самой мечети, успешное прохождение аттестации как религиозного деятеля и обучение на наших курсах. Если не выполняется одно из этих требований, стипендия не предоставляется. Стипендию сейчас получают более 1 тысячи 300 имамов.

- Размер стипендии зависит от статуса?

- Да. Например, областным, городским, районным казы платим по 10 тысяч. Работающим в муфтияте – от 8 до 15 тысяч, рядовым имамам - по 5 тысяч сомов ежемесячно.

- Чем отличается молдо от имама?

- Молдо – это общее название религиозно образованных людей. К примеру, раньше у кыргызов всех, кто умел читать по-арабски, называли молдо. А имамы - это те, кто проводит религиозные обряды. Они несут службу в мечети, и само слово переводится как «руководитель» или «предводитель». На самом деле работа у них очень сложная и тяжелая. Ошибка наших имамов в том, что они работают с населением только во время намазов, а по сути должны взаимодействовать с населением, если требуется, 24 часа в сутки. Если есть проблемы со здоровьем, человек идет к врачу, в случае пожара звонит пожарным. А в вопросах нравственности, духовности, морали советником у него должен быть имам.

- Какие ступени приходится пройти, чтобы стать имамом?

- У муфтията есть свои требования: наличие у человека светского и религиозного образования. Но требовать наличие двух образований будут постепенно, потому что сейчас не все имамы могут это выполнить. Необходимо время для плавного перехода.

К тому же в настоящее время нередко частные лица строят мечеть у себя дома и говорят, что сами будут назначать имама.

- Кто контролирует их деятельность?

- Госкомиссия по делам религий во взаимодействии с ДУМК работает в этом направлении. Сейчас же хорошим рычагом для упорядочения работы имамов явилась благотворительная стипендия. У них появляется ответственность, стимул учиться и повышать свой профессиональный уровень.

Говорят, когда раньше организовывали учебу для них, была низкая заинтересованность и участие, сейчас же почти 100- процентная посещаемость.

ДУМК и ГКДР подписали соглашение и внедрили для них ежемесячную отчетность. В результате появляется культура отчетности, составления планов работы, в целом повышается ответственность.

- А что требуют отражать в отчетах?

- Есть типовые вопросы: количество встреч, прочитанных проповедей (хутба), воспитательных бесед, наставлений, выступлений перед населением.

Отчеты начали требовать потому, что были имамы, которые даже в мечеть на намаз не приходили.

По хутбе вводим новшества. Например, в преддверии Дня независимости предлагаем читать проповеди о любви к родине, к Дню защиты детей - читать про детей, их воспитание, а когда в одной мечети одна тема, в другой - вторая, появляется некая хаотичность.

- Давайте перейдем непосредственно к обучению. Когда началась учеба имамов и как идет процесс?

- Сначала объясню, почему их начали обучать. Главная сила в борьбе против экстремизма, использующего религию, – это имамы. Почему люди вовлекаются в экстремизм? Из-за незнания религии. Потому что, если непросвещенному человеку показать неправедный путь, он слепо пойдет по нему. Кто должен просвещать народ в вопросах религии? Имамы.

Учеба началась в августе 2015 года. Половина предметов по программе - религиозные, вторая - светские. В этом ее уникальность. Курс рассчитан на две недели интенсивных занятий по 19 предметам, в общем 96 часов обучения. За год обучение прошли более 2 тысяч 300 человек.

На занятиях имамы изучают Коран, Фикх, Акыйду, историю ислама. К числу светских относятся государственная политика в религиозной сфере, право, риторика и культура речи, стратегия планирования и управление временем, IT-технологии. К примеру, последний предмет мы ввели, чтобы имамы могли противостоять радикалам в виртуальном пространстве, так как не секрет, что экстремисты давно и активно используют соцсети.

В процессе учебы поняли, что многие обучающиеся не умеют пользоваться современными гаджетами. Для преподавания мы наняли известного специалиста по IT-технологиям, после его занятий некоторые сразу приобретали смартфоны и открывали странички в соцсетях.

Мы также ввели предмет «национальная культура и религия», слушатели курсов изучают там труды таких кыргызских философов и акынов, как Арстанбек, Калыгул, Токтогул, Барпы, Женижок и других. В их творчестве гармонично переплетаются вопросы религии и национальной культуры. Такой подход помогает глубже понять Ислам.

- Расскажите о преподавателях.

- В нескольких наших вузах действуют факультеты теологии. Там работают несколько преподавателей, которые защитили докторские диссертации в Турции. Вначале к ним было мало доверия со стороны имамов, но после занятий ситуация стала меняться.

До курсов они не понимали, чему вузовские преподаватели могут их научить, а после учебы дают им высокие оценки.

Кроме того, преподают такие известные улемы, как Максат ажи, Чубак ажи, Аким ажи, Сайдамир ажи и другие. В конце каждого занятия имамы заполняли анкету и выбрали наиболее интересные для себя предметы и лучших преподавателей.

- Какое течение ислама преподается на курсах?

- Раньше мы придерживались одного масхаба (школы)- имама Абу Ханифа. Сейчас же в связи с глобализацией через Интернет идет влияние других течений, порой радикальных. Мы же через наше обучение, через ханафитский масхаб хотим объединить всю мусульманскую общественность страны. Особенность этой школы в ее толерантности, она с уважением относится к науке и традициям.

- А есть ли аналогичная деятельность в СНГ и подобный фонд?

- Такой информации у меня нет. В Кыргызстане это тоже проводится впервые. Наши зарубежные коллеги говорят нам, что мы выбрали хороший, так называемый мягкий путь.

По их признанию, они начали применять силу, но не знают, смогут ли таким образом решить проблему или просто отодвинули ее на будущее или даже усугубили.

Борьба с экстремизмом - это борьба идеологическая. Государство отвечает за безопасность граждан, за образование и науку, но оно, как правило, несет меньшую ответственность за духовность народа, не обязано отвечать на вопрос, как стать счастливым. Но каждый человек, в конце концов, сталкивается с этим вопросом. У науки нет ответа. И человек обращается к религии.

И если в этот момент наши имамы не будут хорошо работать, то сограждан заманят «волки в овечьей шкуре», прикрывающиеся знаменем ислама. А первая информация, как известно, хорошо оседает в сознании. Поэтому нужно работать на опережение.