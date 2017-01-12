В Сиднее купаются в «шариковом море»

В Сиднее появилось «шариковое море». Расположенный рядом пляж представляет собой инсталляцию, которая изображает побережье с шезлонгами и зонтами. Но вместо воды группа нью-йоркских художников использовала белые пластиковые шарики.

«Морской берег» длиной 60 метров и «шариковое море» глубиной один метр.

Впервые «пляж» показали в Национальном музее строительства в Вашингтоне в 2015 году. Тогда аттракцион посетили около 160 тысяч людей. Сейчас он находится на городском фестивале в Сиднее.

Видео опубликовано Kate McCallum (@keightea) Янв 10 2017 в 10:20 PST

