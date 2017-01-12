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В Сиднее купаются в «шариковом море»

12/01/17 20:13, Бишкек – ИА «24.kg»

В Сиднее появилось «шариковое море». Расположенный рядом пляж представляет собой инсталляцию, которая изображает побережье с шезлонгами и зонтами. Но вместо воды группа нью-йоркских художников использовала белые пластиковые шарики.

 

«Морской берег» длиной 60 метров и «шариковое море» глубиной один метр.

 

Впервые «пляж» показали в Национальном музее строительства в Вашингтоне в 2015 году. Тогда аттракцион посетили около 160 тысяч людей. Сейчас он находится на городском фестивале в Сиднее.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43076/

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