Ушел из жизни экс-министр связи Кыргызстана Абдужапар Тагаев

Накануне на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался экс-министр связи Кыргызстана Абдужапар Тагаев. Об этом сообщил Госкомитет информационных технологий и связи.

Абдужапар Тагаев родился в 1953 году. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети и всю жизнь работал в области связи.

Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».

Абдужапар Тагаев посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.