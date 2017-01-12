Ушел из жизни экс-министр связи Кыргызстана Абдужапар Тагаев

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Накануне на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался экс-министр связи Кыргызстана Абдужапар Тагаев. Об этом сообщил Госкомитет информационных технологий и связи.
Абдужапар Тагаев родился в 1953 году. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети и всю жизнь работал в области связи.
Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».
Абдужапар Тагаев посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43099/