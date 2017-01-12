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Турсезон-2017. Туалеты в Боомском ущелье приведут в порядок к апрелю

12/01/17 19:42, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Уборные в Боомском ущелье владельцы кафе вдоль дороги на Иссык-Куль должны привести в порядок до 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

 

Отмечается, что сегодня глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев встретился с директорами кафе в Боомском ущелье. Они обсуждали подготовку к летнему туристическому сезону.

 

«Летом прошлого года мы с вами встречались и разговаривали на эту тему. Но тогда был разгар турсезона и дождливая погода. На этот раз мы специально решили встретиться задолго до туристического сезона. Как известно, пункты общественного питания - это лицо области. Если сервис и обслуживание, уборные будут соответствовать общепринятым параметрам, то и впечатление обо всей области будет соответствующим», - отметил на встрече Асхат Акибаев.

 

Предприниматели пообещали навести порядок на своих объектах. Отметим, подготовка к летнему сезону началась в Иссык-Кульской области еще в декабре с проверок пансионатов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43100/

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