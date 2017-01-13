В Кыргызстане школы переходят на пятидневку

Школы Кыргызстана переходят на пятидневное обучение со второго полугодия 2016/2017 учебного года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

«Установить со II полугодия для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций республики всех типов и форм собственности пятидневную учебную неделю, в случаях превышения недельной учебной нагрузки в 30 часов – шестидневную учебную неделю», - говорится в приказе ведомства.

В настоящее время предельная учебная нагрузка, утвержденная Государственным образовательным стандартом, составляет: 1-5-й классы – от 20 до 30 часов, 6-11-й классы – 30-33 часа. Соответственно рекомендовано перенести на шестой день учебной недели оказание дополнительных образовательных услуг по согласованию с родителями школьников.

Премьер-министр КР подписал соответствующее постановление правительства еще в ноябре 2016-го. После Минобразования должно было подготовить приказ и оповестить родителей.