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В некоторых школах Кыргызстана из-за холодов отменены занятия

13/01/17 13:04, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В ряде школ Кыргызстана приостановили учебу в связи с резким похолоданием. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

 

Уточняется, что занятия прекращены в следующих районах:

 

  • Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский Нарынской области, город Нарын;
  • Сусамырский Чуйской области;
  • Тогуз-Тороуский Джалал-Абадской области.

Сроки возобновления учебы будут рассматриваться по каждому району в отдельности в зависимости от погодных условий.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43125/

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