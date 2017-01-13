В некоторых школах Кыргызстана из-за холодов отменены занятия

В ряде школ Кыргызстана приостановили учебу в связи с резким похолоданием. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Уточняется, что занятия прекращены в следующих районах:

Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский Нарынской области, город Нарын;

Сусамырский Чуйской области;

Тогуз-Тороуский Джалал-Абадской области.

Сроки возобновления учебы будут рассматриваться по каждому району в отдельности в зависимости от погодных условий.