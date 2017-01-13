В некоторых школах Кыргызстана из-за холодов отменены занятия

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В ряде школ Кыргызстана приостановили учебу в связи с резким похолоданием. Об этом сообщило Министерство образования и науки.
Уточняется, что занятия прекращены в следующих районах:
Сроки возобновления учебы будут рассматриваться по каждому району в отдельности в зависимости от погодных условий.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43125/