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В Кыргызстане прокуратура обжалует освобождение бывших высокопоставленных чиновников

13/01/17 13:14, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Прокуратура Аламудунского района Чуйской области обжалует в Верховном суде решение о досрочном освобождении бывших генпрокурора Нурлана Турсункулова и главы администрации президента Каныбека Жороева. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 

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Напомним, Аламудунский районный суд положительно решил в начале года вопрос об условно-досрочном освобождении Каныбека Жороева, Нурлана Турсункулова и Эльмурзы Сатыбалдиева, и они вышли на свободу.

 

Их приговорили к 10 годам лишения свободы по делу об апрельских событиях 2010 года.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43130/

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