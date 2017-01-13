В Кыргызстане прокуратура обжалует освобождение бывших высокопоставленных чиновников

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Прокуратура Аламудунского района Чуйской области обжалует в Верховном суде решение о досрочном освобождении бывших генпрокурора Нурлана Турсункулова и главы администрации президента Каныбека Жороева. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Напомним, Аламудунский районный суд положительно решил в начале года вопрос об условно-досрочном освобождении Каныбека Жороева, Нурлана Турсункулова и Эльмурзы Сатыбалдиева, и они вышли на свободу.
Их приговорили к 10 годам лишения свободы по делу об апрельских событиях 2010 года.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43130/