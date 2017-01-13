В Кыргызстане оправдали милиционера, повесившегося в СИЗО ГКНБ

Верховный суд Кыргызстана оправдал сотрудника ГАИ Айбека Эшбаева, задержанного чекистами и позже повесившегося в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщила пресс-служба ВС КР.

Айбека Эшбаева, рядового инспектора дорожно-патрульной службы, арестовали по подозрению в вымогательстве $100 у бишкекчанина, совершившего наезд на пешехода. ДТП не было смертельным, потерпевший не пострадал. После оказания ему медицинской помощи он написал заявление, что не имеет к водителю Дмитрию Смирнову претензий.

Как отмечается, Айбек Эшбаев повесился 13 февраля 2012 года на внутренней решеточной двери.

До этого он уже пытался совершить суицид, однако его спасли. Госпитализировать подозреваемого сотрудники ГКНБ так и не разрешили.