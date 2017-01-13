Наталья Никитенко об охоте ГКНБ за пользователями Фейсбука

Член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко поделилась сегодня с журналистами мнением по поводу того, что ГКНБ охотится на пользователей соцсетей за критику президента Кыргызстана.

«У прокуратуры есть право защищать честь и достоинство президента. Но это происходит в судебном порядке. Прокуратура должна заявить о том, что было нанесено оскорбление, и тогда начинается процесс. И суд должен определить наличие либо отсутствие вины», - сказала Наталья Никитенко

«Что такое «Фейсбук»? Это не средство массовой информации, не конкретное юридическое или физическое лицо, которое имеет паспорт или идентификационные данные. Это площадка мнений. Сегодня никаких оснований и обращений в суд, заявлений прокуратуры в отношении оскорбления чести и достоинства не было. Тогда на каком основании Комитет госбезопасности начинает проработку граждан? Оснований законодательных, юридических я не вижу», - добавила нардеп.

«В свободной, демократической стране, о которой мы все время говорим, не должно быть никакого преследования, атмосферы страха, давления, тем более когда подключается большая, очень серьезная машина всего ГКНБ. Создаются неравные условия, когда государство борется со своими гражданами за мнения», - подчеркнула Наталья Никитенко.

«Факт оскорбления, еще раз отмечу, доказывается в судебном порядке. А в данном случае на запрос депутата (Карамушкиной. – Прим. ИА «24.kg») ГКНБ ответил, что они уже проводили проверку заявлений со стороны прокуратуры. Получается, эта работа шла тайно. Мы не должны создавать атмосферу страха, когда люди боятся высказать свое мнение», - резюмировала нардеп.