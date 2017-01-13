Для получения визы в Китай гражданам Кыргызстана надо сдать отпечатки пальцев

С 19 января консульский отдел Посольства Китая в Кыргызстане начнет сбор отпечатков пальцев заявителей при оформлении визы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По данным ведомства, эти меры принимаются в соответствии с законодательством КНР и направлены на улучшение технологии выдачи визы. Это не осложнит процесс получения китайской визы, считают в Министерстве иностранных дел.

Напомним, 30 августа 2016 года террорист-смертник на автомобиле «Мицубиси Делика» протаранил ворота Посольства Китая в Бишкеке и совершил самоподрыв. Он погиб на месте, три сотрудника посольства получили ранения. После диппредставительство приостановило выдачу виз кыргызстанцам.