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Для получения визы в Китай гражданам Кыргызстана надо сдать отпечатки пальцев

13/01/17 17:44, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

С 19 января консульский отдел Посольства Китая в Кыргызстане начнет сбор отпечатков пальцев заявителей при оформлении визы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

 

По данным ведомства, эти меры принимаются в соответствии с законодательством КНР и направлены на улучшение технологии выдачи визы. Это не осложнит процесс получения китайской визы, считают в Министерстве иностранных дел.

 

Напомним, 30 августа 2016 года террорист-смертник на автомобиле «Мицубиси Делика» протаранил ворота Посольства Китая в Бишкеке и совершил самоподрыв. Он погиб на месте, три сотрудника посольства получили ранения. После диппредставительство приостановило выдачу виз кыргызстанцам.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43156/

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