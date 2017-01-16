Турецкий самолет упал на один из жилых домов у аэропорта «Манас» в Бишкеке

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Грузовой турецкий самолет, следовавший из Шанхая, не долетел до взлетной полосы около
На месте крушения большой пожар, его тушат. Место оцепили, там работают спасатели. Подтягивается техника из самого аэропорта и из Министерства чрезвычайных ситуаций.
О жертвах пока ничего не сообщается.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43196/