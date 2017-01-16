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Турецкий самолет упал на один из жилых домов у аэропорта «Манас» в Бишкеке

16/01/17 08:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Грузовой турецкий самолет, следовавший из Шанхая, не долетел до взлетной полосы около 500 метров и упал на жилой дом.

 

 

На месте крушения большой пожар, его тушат. Место оцепили, там работают спасатели. Подтягивается техника из самого аэропорта и из Министерства чрезвычайных ситуаций.

 

О жертвах пока ничего не сообщается.  

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43196/

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