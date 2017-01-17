В бишкекском морге опознано 37 тел, среди них три летчика

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В бишкекском морге на сегодня опознано 37 тел, среди них только три летчика, в то время как экипаж состоял из четырех человек. Об этом сегодня в морге сообщил первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев.
По его словам, на данный момент из 9 фрагментов, которые были доставлены вчера с места авиакатастрофы, собрали пять тел. Напомним, сегодня утром в морг прибыли также глава МЧС Кубатбек Боронов и глава Минздрава Талантбек Батыралиев.
Сегодня медики выявили, что три тела принадлежат пилотам «Боинга», остальные 34 – кыргызстанцам.
На данный момент в морге неопознанных тел нет.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43336/