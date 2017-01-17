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Крушение «Боинга-747». Психологи продолжают оказывать помощь

17/01/17 11:27, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Три бригады психологов (из 9 человек) продолжают оказывать помощь пострадавшим и родным погибших при крушении «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения.

 

По их данным, психологическую помощь оказывают непосредственно на месте авиакатастрофы, в здании судмедэкспертизы и в больницах, куда госпитализировали пациентов.

 

В Лиге защитников прав ребенка отметили, что готовы оказывать квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим детям не только сейчас, в дни трагедии, но и последующие несколько месяцев. «Так долго, как пациенты будут готовы принимать нашу помощь. Пострадавшие находятся в шоковом состоянии. Родственники погибших тоже очень травмированы», - отметили в фонде.  

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43355/

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