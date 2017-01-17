Крушение «Боинга-747». Официальное число погибших достигло 38

Число погибших в результате крушения 16 января «Боинга-747» в аэропорту «Манас» составило 38 человек, включая четырех членов экипажа. Об этом сегодня на месте авиакатастрофы официально сообщил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, сегодня обнаружено тело еще одного человека – четвертого пилота. Также ночью по девяти фрагментам тел врачи установили личность еще пяти погибших.

Как рассказал вице-премьер-министр , тела погибших родственники увезли на их малую родину. С доставкой тел помогло МЧС.

Как подчеркнул Мухамметкалый Абулгазиев, президент оказал материальную помощь, а не компенсацию. Указом главы государства каждой семье выделено по 100 тысяч сомов, а распоряжением премьер-министра - еще по 70 тысяч.

Он отметил, что эти средства будут переданы через полномочных представителей акимов районов и глав айыл окмоту.

По его словам, сегодня спасатели МЧС продолжат разбирать завалы на месте крушения самолета, чтобы не осталось ненайденных тел. Крупные части самолета (хвостовую и носовую) немного сдвинут, чтобы обследовать территорию под ними.

В настоящее время в городском морге остались три тела погибших. Кроме того, как отметил первый вице-премьер-министр, сегодня утром прибыли представители турецкой авиакомпании, грузовой самолет которой потерпел крушение. На вопрос журналистов, будет ли рассмотрен вопрос выплаты компенсации со стороны авиакомпании, Мухамметкалый Абулгазиев сказал, что пока речи об этом нет. Сначала следует провести все необходимые расследования, и только после заключения будет дан ответ.

По его словам, сейчас приходится решать первостепенные задачи - разбор завалов, окончательный поиск тел, помощь в организации похорон.