Крушение «Боинга-747». Сотрудникам столичного морга нужны перчатки и халаты

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Сотрудникам столичного морга нужны перчатки, одноразовые или многоразовые халаты, калоши, а также бумага формата «А-4» и заправленные картриджи. С просьбой помочь им обратилась консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.
«О плачевном состоянии и нуждах нашего морга говорили не раз. Нужды тянутся от одной трагедии к другой, но ничего не решается. Я побывала на месте и понимаю затрудненное положение этой службы сейчас. Им приходится много документов оформлять. Возможно, есть желающие помочь», - сказала Елена Баялинова.
В этом случае можно связаться с ней по телефону 0(555)758-255.
Елена Баялинова отметила, что в морге есть также проблемы с холодильными камерами, не работают вентиляционные системы.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43381/