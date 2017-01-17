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Крушение «Боинга-747». Сотрудникам столичного морга нужны перчатки и халаты

17/01/17 15:32, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Сотрудникам столичного морга нужны перчатки, одноразовые или многоразовые халаты, калоши, а также бумага формата «А-4» и заправленные картриджи. С просьбой помочь им обратилась консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

 

«О плачевном состоянии и нуждах нашего морга говорили не раз. Нужды тянутся от одной трагедии к другой, но ничего не решается. Я побывала на месте и понимаю затрудненное положение этой службы сейчас. Им приходится много документов оформлять. Возможно, есть желающие помочь», - сказала Елена Баялинова.

 

В этом случае можно связаться с ней по телефону 0(555)758-255.

 

Елена Баялинова отметила, что в морге есть также проблемы с холодильными камерами, не работают вентиляционные системы.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43381/

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