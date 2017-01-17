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Крушение «Боинга-747». Офицер ГСИН потерял четырех близких родственников

17/01/17 17:37, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В результате крушения «Боинга-747» подполковник внутренней службы Государственной службы исполнения наказаний Рахат Сыдыков потерял четырех близких родственников. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

 

По его данным, среди погибших в дачном поселке оказались его сын, сноха и двое внуков.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43389/

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