Крушение «Боинга-747». Офицер ГСИН потерял четырех близких родственников

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В результате крушения «Боинга-747» подполковник внутренней службы Государственной службы исполнения наказаний Рахат Сыдыков потерял четырех близких родственников. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.
По его данным, среди погибших в дачном поселке оказались его сын, сноха и двое внуков.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43389/