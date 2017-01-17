В Кыргызстане требуют суда над реставраторами кумбеза Тайлака баатыра

Возмущенные кыргызстанцы предлагают в судебном порядке рассмотреть ответственность тех, кто изуродовал исторический памятник – кумбез Тайлака баатыра.





По словам главного редактора газеты «Объектив» Курманбека Мамбетова, до реставрации каждый кирпич кумбеза буквально дышал историей, на каждом сантиметре стены была видна великолепная работа мастеров. «Кирпич, который, как говорили старики, обжигали, добавляя в глину животный жир, остался под слоем штукатурки. Кумбез сильно видоизменился, он принял какой-то непонятный, нелепый вид. Исчезла аура, которая всегда окружала кумбез Тайлака баатыра», – заявил он.

Кроме того, по словам Бурмакан Сатыбалдиевой, дочери прямых потомков Тайлака баатыра, даты жизни и смерти братьев Тайлака и Атантая на табличке указаны неверно.

По данным Википедии, реставрация памятника архитектуры представляет собой восстановление и подновление подлинных древних частей памятника с учетом его исторического прошлого и аутентичности. Такие работы проводятся специализированными организациями по реставрации, где есть квалифицированный персонал (архитекторы, мастера-реставраторы, руководители работы).

Однако, как сообщила одна из пользователей соцсетей, кумбез местные власти восстанавливали по своей инициативе, не обращаясь к историкам и специалистам. В Министерстве культуры, информации и туризма от комментариев на этот счет воздерживаются.