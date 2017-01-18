Крушение «Боинга-747». Кыргызстан получает соболезнования со всего мира

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Телеграммы и соболезнования продолжают поступать в посольства Кыргызстана за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
В связи с объявлением 17 января днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета «Боинг-747» во всех загранучреждениях КР открыты книги соболезнований.
Записи и слова поддержки оставили представители министерств иностранных дел, государственных учреждений, дипломатического корпуса, международных организаций стран пребывания, а также соотечественники, проживающие за рубежом.
В посольстве Кыргызстана в Баку запись в книге соболезнований оставил первый вице-премьер-министр Азербайджана Ягуб Эюбов. Посольство КР в Москве получило телеграммы от главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, председателя Московской Городской Думы Алексея Шапошникова.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43407/