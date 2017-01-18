Крушение «Боинга-747». Кыргызстан получает соболезнования со всего мира

Телеграммы и соболезнования продолжают поступать в посольства Кыргызстана за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

В связи с объявлением 17 января днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета «Боинг-747» во всех загранучреждениях КР открыты книги соболезнований.

Записи и слова поддержки оставили представители министерств иностранных дел, государственных учреждений, дипломатического корпуса, международных организаций стран пребывания, а также соотечественники, проживающие за рубежом.

В посольстве Кыргызстана в Баку запись в книге соболезнований оставил первый вице-премьер-министр Азербайджана Ягуб Эюбов. Посольство КР в Москве получило телеграммы от главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, председателя Московской Городской Думы Алексея Шапошникова.