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Крушение «Боинга-747». Всех погибших извлекли из-под завалов

18/01/17 09:30, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Погибших при крушении турецкого транспортного самолета «Боинг-747» под завалами нет. Об этом сообщил ИА «24.kg» министр ЧС Кубатбек Боронов.

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

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По его словам, накануне спасатели приподняли краном крупные части самолета. Спасатели исследовали завалы и убедились, что людей под ними нет.

 

Кубатбек Боронов отметил, что комиссия Межгосударственного авиационного комитета сегодня выедет на место крушения. Она будет решать, когда уберут обломки.

 

Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено около 30 домов. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43414/

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