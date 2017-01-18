Крушение «Боинга-747». Всех погибших извлекли из-под завалов

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Погибших при крушении турецкого транспортного самолета «Боинг-747» под завалами нет. Об этом сообщил ИА «24.kg» министр ЧС Кубатбек Боронов.
По его словам, накануне спасатели приподняли краном крупные части самолета. Спасатели исследовали завалы и убедились, что людей под ними нет.
Кубатбек Боронов отметил, что комиссия Межгосударственного авиационного комитета сегодня выедет на место крушения. Она будет решать, когда уберут обломки.
Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено около 30 домов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43414/