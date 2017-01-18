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Крушение «Боинга-747». Пользователя Facebook требуют привлечь к ответственности за негативные комментарии о погибших

18/01/17 10:31, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Пользователя Facebook требуют привлечь к ответственности за негативные комментарии в адрес погибших при крушении  в районе аэропорта «Манас» турецкого транспортного «Боинга-747». Письмо уже поступило в Госкомитет национальной безопасности КР.

 

Отмечается, что накануне пользователь Таттыгуль Дооталиева на своей странице в Facebook негативно высказалась о погибших. Девушка написала, что не жалеет о них, поскольку те являются выходцами с юга республики.

 

 

«Прошу возбудить уголовное дело в отношении Таттыгуль Дооталиевой за разжигание межнациональной розни», - говорится в сообщении.

 

Журналисты выяснили, что Таттыгуль Дооталиева работает аспиранткой в Кыргызской государственной медицинской академии. Начальству она заявила, что потеряла телефон с открытым аккаунтом на Facebook. Этим воспользовались злоумышленники, которые и оставили записи.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43424/

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