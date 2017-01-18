Крушение «Боинга-747». Пользователя Facebook требуют привлечь к ответственности за негативные комментарии о погибших

Пользователя Facebook требуют привлечь к ответственности за негативные комментарии в адрес погибших при крушении в районе аэропорта «Манас» турецкого транспортного «Боинга-747». Письмо уже поступило в Госкомитет национальной безопасности КР.

Отмечается, что накануне пользователь Таттыгуль Дооталиева на своей странице в Facebook негативно высказалась о погибших. Девушка написала, что не жалеет о них, поскольку те являются выходцами с юга республики.

«Прошу возбудить уголовное дело в отношении Таттыгуль Дооталиевой за разжигание межнациональной розни», - говорится в сообщении.

Журналисты выяснили, что Таттыгуль Дооталиева работает аспиранткой в Кыргызской государственной медицинской академии. Начальству она заявила, что потеряла телефон с открытым аккаунтом на Facebook. Этим воспользовались злоумышленники, которые и оставили записи.