Депутат ЖК возмущена переводом на государственный язык понятия «уровень крайней бедности»

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Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Рада Туманбаева возмутилась переводом с официального на государственный язык понятия «уровень крайней бедности» в Законе КР «О продовольственной безопасности».
По ее словам, в документе на госязыке это звучит как «бедняки». «Это что за разделение такое среди нашего населения?» - возмутилась депутат.
Инициаторы законопроекта (правительство) признали, что перевод некорректный, и сообщили, что ошибка в документе уже устранена.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43429/