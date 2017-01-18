Депутат ЖК возмущена переводом на государственный язык понятия «уровень крайней бедности»

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Рада Туманбаева возмутилась переводом с официального на государственный язык понятия «уровень крайней бедности» в Законе КР «О продовольственной безопасности».

По ее словам, в документе на госязыке это звучит как «бедняки». «Это что за разделение такое среди нашего населения?» - возмутилась депутат.

Инициаторы законопроекта (правительство) признали, что перевод некорректный, и сообщили, что ошибка в документе уже устранена.