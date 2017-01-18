Крещение-2017. Где можно окунуться в прорубь

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Завтра православные Кыргызстана отметят Крещение Господне. В этот день принято окунаться в воду.
«В приходах Русской православной церкви 19 января будут совершаться торжественные службы с чином великого освящения воды по случаю великого праздника Крещения Господня. В этот день будет совершаться чин великого освящения воды с крестным ходом до ближайших водоемов», - рассказали в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.
Близ Бишкека народные купания пройдут в трех населенных пунктах:
В столичных храмах будут совершаться торжественные богослужения.
Кроме того, 19 января в 8.00 состоится традиционное архиерейское богослужение в селе Сосновка. Крестный ход от храма великомученика Димитрия Солунского до речки Карабалтинки для освящения воды начнется в 10.00.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43430/