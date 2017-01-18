Крещение-2017. Где можно окунуться в прорубь

Завтра православные Кыргызстана отметят Крещение Господне. В этот день принято окунаться в воду.

«В приходах Русской православной церкви 19 января будут совершаться торжественные службы с чином великого освящения воды по случаю великого праздника Крещения Господня. В этот день будет совершаться чин великого освящения воды с крестным ходом до ближайших водоемов», - рассказали в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Близ Бишкека народные купания пройдут в трех населенных пунктах:

В селе Ленинском крестный ход начнется в 12.00 от храма Рождества Пресвятой Богородицы до пруда.

В селе Воронцовка крестный ход начнется в 10.00 от храма Покрова Пресвятой Богородицы до речки.

В селе Новопокровка верующие пройдут крестным ходом в 11.00 от храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» до ближайшего пруда.

В столичных храмах будут совершаться торжественные богослужения.

Епископ Даниил совершит ночную Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе на проспекте Жибек Жолу, которая начнется 18 января в 23.30. Крестный ход до Иордани на территории храма состоится в 00.30.

Во Владимирском соборе на проспекте Токомбаева Божественная литургия начнется также 18 января в 23.30. Чин великого освящения воды пройдет в 00.30 на территории храма.

Кроме того, 19 января в 8.00 состоится традиционное архиерейское богослужение в селе Сосновка. Крестный ход от храма великомученика Димитрия Солунского до речки Карабалтинки для освящения воды начнется в 10.00.