Жертвы крушения «Боинга-747». С ними прощается Кыргызстан

Авиакатастрофа в поселке Дачи СУ унесла жизни 38 человек. В одно мгновенье родители потеряли детей, дети остались сиротами…

Семья Дербишалиевых

Наргиза Джумакунова работала в газете «Кут билим». Ей было всего 32 года. С мужем Азаматом Дербишалиевым она закрыла собой двоих маленьких детей во время крушения самолета. Из семьи в живых остался только первоклассник Султан, который рано утром ушел в школу. Под обломками остались 5-летний Актан и 4-месячная Раяна Абакировы.

Султан узнал о том, что лишился всего, когда вернулся в поселок.

Семья Шералиевых

Семилетний Жакшылык Шералиев потерял родителей и двух сестер: 4-летнюю Сабину и 2-летнюю Айдай. Его родители 26-летние Шерали уулу Уларбек и Жумаалы кызы Акмарал приехали из Баткенской области. Мальчик остался в живых благодаря тому, что спал у стены.

Семья Рахмановых

Глава семейства Сагынбек Рахманов получил ожоги 45 процентов поверхности тела. Он в реанимации. Его 23-летняя супруга Венера Дуйшеева и двое сыновей - Иса и Али Камиловы - погибли. Венера находилась на 8-м месяце беременности. Еще неродившуюся девочку решили похоронить отдельно, назвав Аяной.

Семья снимала квартиру в Дачи СУ на протяжении года.

Семья Солтокеновых

Не дожила до 48-летия Фарида Солтокенова. Ее муж Анарбек работал в Казахстане и приехал в Кыргызстан, чтобы отметить день рождения супруги 23 января. Погибли и их дети - 28-летний Айбек и 7-летняя Мариям.

У Фариды и Анарбека Солтокеновых остались дочь и сын. Они работают в Турции и Москве. Семья снимала дом.

Во время крушения самолета Анарбек и его сын Айбек спали. Фарида собирала Мариям и двух соседских девочек - 13-летнюю Мадину и шестилетнюю Адинай Белековых - в школу. Их родители находились в это время на похоронах в Нарыне.

Семья Осмоновых

Погибла семья Осмоновых: 35-летний Санжарбек и 31-летняя Кундуз, которая была на 30-32 неделе беременности. Не выжили и их дети - двухлетний Анарбек, 9-летняя Аяна и 10-летний Айболот.

Семья Орозбаевых

27-летняя Айжамал Орозбаева готовилась к предстоящей свадьбе. Торжество должно было состояться через месяц. Не увидели дочь в подвенечном наряде ее мама Бунаркан Орозбаева и младший брат Тимур. Погибли их родственники - Айнуса Келишова и Шайырбек уулу Айбол.

Жители поселка

Погибла еще одна беременная женщина - 28-летняя Наргиза Кожаналиева. Она работала бухгалтером в МП «Тазалык». Была на восьмом месяце беременности, вышла в декретный отпуск месяц назад. Молодая, красивая, улыбчивая - такой запомнит ее супруг Мырза Доконов.

Оборвалась жизнь Гулжан Исаковой, Суйуна Батырова, Амана Курманбекова, Руслана Шаршенбекова, 5-летнего Эрзата и полуторагодовалой Жылдыз Карыпбаевых.

Пилоты «Боинга-747»

Не осталось в живых и членов экипажа. Капитан борта Ибрагим Даранджи был опытным летчиком, ветераном войны в Афганистане. После ухода из ВВС Турции работал в авиакомпании MNG Airlines, оттуда перешел в ACT Airlines. Во время работы в Афганистане пережил несколько критических ситуаций.

1 марта 2010 года на авиабазе «Баграм» (Афганистан) он попал в аварию. Тогда из-за нераскрывшегося левого основного шасси самолет приземлился на брюхо. Это ЧП 4 года спустя признали несчастным случаем. Авария произошла из-за коррозии металла.

Второй раз пилот совершил аварийную посадку из-за взрыва двигателя самолета.

Хазим Ондуна получил похвалу от Госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2009 году за службу в Афганистане.

После крушения Исхон Коша скончался по дороге в больницу. Медики не могут опознать тело еще одного члена экипажа - Мелиха Ослана. Для этого необходимо провести генетическую экспертизу.