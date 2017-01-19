RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в Бишкекский горкенеш. Пять интересных фактов
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 20 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 11:47
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Муфтият Кыргызстана объявил конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников в Саудовскую Аравию

19/01/17 12:45, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Объявлен конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

 

Заявки от авиаперевозчиков будут принимать до 19 февраля. Сам конкурс пройдет 21 февраля в здании муфтията.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43512/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ