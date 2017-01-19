Муфтият Кыргызстана объявил конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников в Саудовскую Аравию

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Объявлен конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Заявки от авиаперевозчиков будут принимать до 19 февраля. Сам конкурс пройдет 21 февраля в здании муфтията.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43512/