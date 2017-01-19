Муфтият Кыргызстана объявил конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников в Саудовскую Аравию

Объявлен конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Заявки от авиаперевозчиков будут принимать до 19 февраля. Сам конкурс пройдет 21 февраля в здании муфтията.