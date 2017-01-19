Жители Томской области России в 2016-м заключили браки с 37 гражданами Кыргызстана

Жители Томской области в 2016 году заключили 433 брака с иностранцами. Из них с гражданами Кыргызстана - 37. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на ЗАГС региона.

Уточняется, что большинство «иностранных» браков (412) заключено с гражданами ближнего зарубежья. Из них половина (214 браков) - с гражданами Казахстана.

По одному браку заключено с гражданами Беларуси, Латвии, Литвы и Туркменистана.

С жителями стран дальнего зарубежья томичи заключили 21 брак. Из них четыре с гражданами Германии, по три - с гражданами Израиля и Италии, - Индии, по одному - с гражданами Великобритании, Ирана, Польши, США, Пакистана, Чили, Мексики и Эквадора.