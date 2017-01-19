Инструкции на кыргызском языке к гаджетам обнаружили на месте крушения «Боинга-747»

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На месте крушения турецкого транспортного «Боинга-747» обнаружили инструкции к гаджетам на кыргызском языке. Об этом сообщил «Азаттык».
В частности, журналисты обнаружили в селе Дачи СУ инструкции на кыргызском к электронным зажигалкам.
Ранее представитель компании ACT Airlines (владелец самолета) сообщил: «В самолете было достаточно топлива. С этим никаких вопросов не было. Самолет летел в Бишкек для того, чтобы выгрузить груз».
Пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова сообщила, что в грузовом самолете «Боинг-747», потерпевшем крушение под Бишкеком утром 16 января, не было предназначенного Кыргызстану груза.
«Грузовой самолет не обслуживался в воздушно-грузовом центре. В аэропорту «Манас» он делал только техническую посадку с целью дозаправки и смены экипажа, так как по требованию ведомства гражданской авиации Турции экипаж подлежит замене при полете более 6 часов», - отметила она.
Между тем вопрос о грузе потерпевшего крушение лайнера обсуждается и в парламенте. Некоторые депутаты считают, что необходимо выяснить, законным или контрабандным путем его провозили.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43520/