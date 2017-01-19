В Турции из плена вызволили гражданку Кыргызстана

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В ночь на 19 января сотрудники Генерального консульства Кыргызстана при содействии полиции освободили в городе Измире нашу соотечественницу. Об этом сообщил МИД КР.
Как отмечается, девушку насильно удерживали еще две гражданки КР. Они издевались над соотечественницей, избивали и угрожали отрезать язык.
Полиция Измира проводит работу по задержанию подозреваемых. Пострадавшей помогли связаться по телефону с родителями.
Вопрос находится на контроле МИД КР.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43531/