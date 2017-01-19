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В Турции из плена вызволили гражданку Кыргызстана

19/01/17 15:53, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В ночь на 19 января сотрудники Генерального консульства Кыргызстана при содействии полиции освободили в городе Измире нашу соотечественницу. Об этом сообщил МИД КР.

 

Как отмечается, девушку насильно удерживали еще две гражданки КР. Они издевались над соотечественницей, избивали и угрожали отрезать язык.

 

Полиция Измира проводит работу по задержанию подозреваемых. Пострадавшей помогли связаться по телефону с родителями.

 

Вопрос находится на контроле МИД КР.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43531/

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