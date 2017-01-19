Сгнили 450 электрических столбов и могут упасть. Только в одном из айыльных аймаков

На территории айыльного аймака Жаны-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области 450 электрических столбов сгнили и могут упасть. Об этом глава айыл окмоту Бердалы Мурзакулов сообщил на встрече с полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области Кыянбеком Сатыбалдиевым.

По данным чиновника, всего на территории 2 тысячи 830 электрических столбов, из которых 450 в опасном состоянии.