Сгнили 450 электрических столбов и могут упасть. Только в одном из айыльных аймаков

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На территории айыльного аймака Жаны-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области 450 электрических столбов сгнили и могут упасть. Об этом глава айыл окмоту Бердалы Мурзакулов сообщил на встрече с полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области Кыянбеком Сатыбалдиевым.
По данным чиновника, всего на территории 2 тысячи 830 электрических столбов, из которых 450 в опасном состоянии.
Как сообщается, присутствовавший на встрече технический директор ОАО «Джалал-Абадэлектро» Сардарбек Мамашев сказал, что в 2016 году в области заменили столбы на протяжении
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43545/