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Сгнили 450 электрических столбов и могут упасть. Только в одном из айыльных аймаков

19/01/17 17:43, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

На территории айыльного аймака Жаны-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области 450 электрических столбов сгнили и могут упасть. Об этом глава айыл окмоту Бердалы Мурзакулов сообщил на встрече с полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области Кыянбеком Сатыбалдиевым.

 

По данным чиновника, всего на территории 2 тысячи 830 электрических столбов, из которых 450 в опасном состоянии.

 

Как сообщается, присутствовавший на встрече технический директор ОАО «Джалал-Абадэлектро» Сардарбек Мамашев сказал, что в 2016 году в области заменили столбы на протяжении 40 километров, в 2017 году также планируют заменить столько же по всему региону, но не уточнил, сколько аварийных столбов заменят в Жаны-Жольском айыльном аймаке.  

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43545/

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