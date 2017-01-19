Браконьеры продолжают отстрел диких животных в Кыргызстане

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Кыргызстане не прекращается браконьерский отстрел диких животных. Департамент охоты и использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства предоставил ИА «24.kg» список животных, незаконно уничтоженных в 2016 году.
|
По данным природоохранного ведомства, на браконьеров в 2016 году наложены штрафы и поданы иски на 4,1 миллиона сомов, взыскано 2,5 миллиона.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43547/