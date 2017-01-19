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Браконьеры продолжают отстрел диких животных в Кыргызстане

19/01/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане не прекращается браконьерский отстрел диких животных. Департамент охоты и использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства предоставил ИА «24.kg» список животных, незаконно уничтоженных в 2016 году.

 

 
 

По данным природоохранного ведомства, на браконьеров в 2016 году наложены штрафы и поданы иски на 4,1 миллиона сомов, взыскано 2,5 миллиона. 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43547/

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