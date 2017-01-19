В Кыргызстане предприниматели-иностранцы будут по-новому оформлять визы

МИД КР презентовал инструкцию о порядке оформления и выдачи виз для представителей рынков и торговых центров, где трудятся иностранцы.

Отмечается, что предприниматели смогут оформить в загранучреждениях КР первичную трудовую визу сроком до трех месяцев. Это позволит своевременно оформить индивидуальные разрешения для ведения бизнеса в стране.

Порядок регистрации иностранных граждан в качестве индивидуальных предпринимателей будет разъяснен дополнительно.