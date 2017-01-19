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В Кыргызстане предприниматели-иностранцы будут по-новому оформлять визы

19/01/17 18:44, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

МИД КР презентовал инструкцию о порядке оформления и выдачи виз для представителей рынков и торговых центров, где трудятся иностранцы.

 

Отмечается, что предприниматели смогут оформить в загранучреждениях КР первичную трудовую визу сроком до трех месяцев. Это позволит своевременно оформить индивидуальные разрешения для ведения бизнеса в стране.

 

Порядок регистрации иностранных граждан в качестве индивидуальных предпринимателей будет разъяснен дополнительно. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43553/

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