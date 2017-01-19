Омурбек Текебаев vs Албек Ибраимов. Суд отложили до февраля

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев признался, что не боится ни власти, ни мэра Бишкека. А сам иск считает надуманным. Об этом он заявил ИА «24.kg»,добавив, что решение будет вынесено в феврале.

Отметим, что истец (мэр Бишкека. – Прим. ИА «24.kg») требует взыскать с Текебаева миллион сомов в качестве возмещения морального ущерба.

Однако представитель ответчика Таалайгуль Токтокунова заявила, что в суде нет предмета спора: истец не представил доказательства того, как Омурбек Текебаев ущемил честь и достоинство Албека Ибраимова.