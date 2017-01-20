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Крушение «Боинга-747». Пострадавшим требуются нижнее белье и средства гигиены

20/01/17 10:07, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Пострадавшим от крушения турецкого «Боинга-747» в Бишкеке необходимы нижнее белье, носки, средства личной гигиены, подгузники. Об этом сообщили организаторы акции по сбору помощи.

 

С начала акции кыргызстанцы собрали 2 миллиона 141,4 тысячи сомов и $1 тысячу 710.

 

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По 50 тысяч сомов в виде единовременной помощи получили пострадавшие Нурлан Темиркулов, Нурбек и Айза Солтокеновы, Руслан и Махбуба Осмонакуновы, Бурулкан и Рахат Жумалиевы, Шералы Сатыбалдиев. В этих семьях есть погибшие.

 

По 20 тысяч сомов получили семьи, где есть раненые.

 

Напомним, 16 января турецкий «Боинг-747» при заходе на посадку упал на поселок Дача СУ. Погибли 38 человек, в том числе четыре пилота.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43562/

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