Крушение «Боинга-747». Пострадавшим требуются нижнее белье и средства гигиены

Пострадавшим от крушения турецкого «Боинга-747» в Бишкеке необходимы нижнее белье, носки, средства личной гигиены, подгузники. Об этом сообщили организаторы акции по сбору помощи.

С начала акции кыргызстанцы собрали 2 миллиона 141,4 тысячи сомов и $1 тысячу 710.

По 50 тысяч сомов в виде единовременной помощи получили пострадавшие Нурлан Темиркулов, Нурбек и Айза Солтокеновы, Руслан и Махбуба Осмонакуновы, Бурулкан и Рахат Жумалиевы, Шералы Сатыбалдиев. В этих семьях есть погибшие.

По 20 тысяч сомов получили семьи, где есть раненые.

Напомним, 16 января турецкий «Боинг-747» при заходе на посадку упал на поселок Дача СУ. Погибли 38 человек, в том числе четыре пилота.