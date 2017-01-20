Партия «Онугуу-Прогресс» будет судиться с ЦИК из-за выборов мэра Бишкека

Политическая партия «Онугуу-Прогресс» подает в суд на Центризбирком в связи с отказом комиссии удовлетворить жалобу кандидата на пост мэра Бишкека Нурдина Абдылдаева.

«У нас есть документы и видеоматериалы, подтверждающие, что выборы мэра проходили не во время сессии БГК, как требует регламент. Мы зафиксировали посторонние отметки на семи бюллетенях для голосования. Митинг, организованный сторонниками Албека Ибраимова, необходимо рассматривать как давление на голосующих. Все это говорит о том, что выборы мэра Бишкека прошли с нарушениями», - заявили в партии «Онугуу-Прогресс».

«Нарушены законы «О статусе столицы», «О местном самоуправлении» и регламент БГК. К сожалению, ЦИК закрывает на это глаза и выносит необоснованное решение, что нарушений во время голосования на выборах мэра столицы не было», – отметили в партии.

Выборы градоначальника прошли 11 января. Большинство депутатов Бишкекского кенеша поддержали Албека Ибраимова.