Драка учащихся со смертельным исходом. Уволены директор школы и заврайоно

Директор школы, ученик которой погиб в драке, уволен. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

Там напомнили, что в школах Нарынской области учебный процесс приостановлен до 23 января из-за морозов.

Сегодня министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева находится там с рабочей поездкой. Она посетила образовательные учреждения Кочкорского, Ак-Талинского и Нарынского районов, а также в городе Нарыне.

В частности, она побывала и в кочкорской школе, ученики которой участвовали в драке, где один из школьников погиб и еще один получил травмы. Министр навестила пострадавшего в больнице.

«По инциденту она провела совещание совместно с акимом Кочкорского района. Министр отметила слабую воспитательную работу, отсутствие взаимосвязи с родителями детей. По итогам совещания уволен заведующий отделом образования. А районо поручено освободить от занимаемой должности директора школы», - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера в Кочкоре произошла драка. Погиб 17-летний десятиклассник. Еще один школьник госпитализирован.