Кыргызстан занимает 69-е место в рейтинге самых «сильных» паспортов мира

Passport Index 2017 опубликовал рейтинг государств с самыми «сильными» паспортами.

Первое место заняла Германия, граждане которой могут без визы посетить 157 стран. Второе поделили Сингапур и Швеция – 156 стран.

На третьем месте Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания, США. Граждане этих государств могут посетить 155 стран с безвизовым доступом.

Четвертую позицию делят Италия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Люксембург, Португалия, Япония – 154 страны.

На пятом месте (153 страны в безвизовом доступе) Малайзия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия.

Паспорт Кыргызстана расположился на 133-м месте из 199 в индивидуальном рейтинге и на 69-м в глобальном. Наши граждане могут посетить без визы 58 стран.

У граждан Казахстана таких стран 69 (111-е место в индивидуальном рейтинге и 59-е в глобальном), Узбекистана – 54 страны (143-е место и 73-е место), России – 103 страны (86-е и 43-е места).

Китай на 137-м месте в индивидуальном рейтинге и на 70-м в глобальном (57 стран).

Рейтинг основан на количестве стран, которые обладатель паспорта того или иного государства может посетить без визы.