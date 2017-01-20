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Кыргызстан занимает 69-е место в рейтинге самых «сильных» паспортов мира

20/01/17 13:29, Бишкек – ИА «24.kg», Алина КОЖЕКОВА

Passport Index 2017 опубликовал рейтинг государств с самыми «сильными» паспортами.

 

Первое место заняла Германия, граждане которой могут без визы посетить 157 стран. Второе поделили Сингапур и Швеция – 156 стран.

 

На третьем месте Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания, США. Граждане этих государств могут посетить 155 стран с безвизовым доступом.

 

Четвертую позицию делят Италия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Люксембург, Португалия, Япония – 154 страны.

 

На пятом месте (153 страны в безвизовом доступе) Малайзия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия.

 

  • Паспорт Кыргызстана расположился на 133-м месте из 199 в индивидуальном рейтинге и на 69-м в глобальном. Наши граждане могут посетить без визы 58 стран.

У граждан Казахстана таких стран 69 (111-е место в индивидуальном рейтинге и 59-е в глобальном), Узбекистана – 54 страны (143-е место и 73-е место), России – 103 страны (86-е и 43-е места).

 

Китай на 137-м месте в индивидуальном рейтинге и на 70-м в глобальном (57 стран). 

 

Рейтинг основан на количестве стран, которые обладатель паспорта того или иного государства может посетить без визы.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43591/

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