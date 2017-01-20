Здравоохранение Кыргызстана нужно признать платным. Мнение депутата

Депутат парламента Альфия Самигуллина рассказала сегодня журналистам, стоит ли легализовать взносы пациентов и признать здравоохранение платным.

«Есть программа госгарантий. Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь детям до 5 лет, беременным и пенсионерам. Бюджет находится в руках исполнительной власти, эта власть должна признать, что не может на 100 процентов обеспечить бюджет здравоохранения. И тогда надо сказать: пусть будут дополнительные услуги, минимально определим число льготников», - сказала нардеп.

«В Кыргызстане каждый второй гражданин - льготник. Надо определить тех граждан, кто на самом деле не может оплачивать. Другие, которые работают, должны вносить 50 процентов», - отметила Альфия Самигуллина.

«Откройте прейскурант цен. По госгарантии оплата рентгена стоит дешевле, чем рентген-пленка. Поликлиника должна купить пленку, заплатить за свет, отопление, выдать зарплату сотруднику. В результате то, что население платит за рентген, не хватает даже на пленку. Кто должен остальное возместить? Непонятно. Если цены установил антимонопольный комитет, значит, он и должен отвечать», - добавила депутат.

«На здравоохранение в Кыргызстане направляют 2,7 процента от ВВП. В какой стране такое есть? Ни в какой, - посетовала она. – Более того, бюджет не понятен. Чтобы поднять какую-то отрасль, нужен программный бюджет. Пока его не будет, все время будет латание дыр».