Здравоохранение Кыргызстана нужно признать платным. Мнение депутата

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Депутат парламента Альфия Самигуллина рассказала сегодня журналистам, стоит ли легализовать взносы пациентов и признать здравоохранение платным.
«Есть программа госгарантий. Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь детям до 5 лет, беременным и пенсионерам. Бюджет находится в руках исполнительной власти, эта власть должна признать, что не может на 100 процентов обеспечить бюджет здравоохранения. И тогда надо сказать: пусть будут дополнительные услуги, минимально определим число льготников», - сказала нардеп.
«Откройте прейскурант цен. По госгарантии оплата рентгена стоит дешевле, чем рентген-пленка. Поликлиника должна купить пленку, заплатить за свет, отопление, выдать зарплату сотруднику. В результате то, что население платит за рентген, не хватает даже на пленку. Кто должен остальное возместить? Непонятно. Если цены установил антимонопольный комитет, значит, он и должен отвечать», - добавила депутат.
«На здравоохранение в Кыргызстане направляют 2,7 процента от ВВП. В какой стране такое есть? Ни в какой, - посетовала она. – Более того, бюджет не понятен. Чтобы поднять какую-то отрасль, нужен программный бюджет. Пока его не будет, все время будет латание дыр».
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43595/